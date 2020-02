Salgono a dodici le vittime del Coronavirus in Italia. Un 69enne di Lodi è deceduto in mattinata in Emilia Romagna. Anche lui, come le precedenti undici vittime, aveva gravi patologie pregresse, nel suo caso di natura respiratoria. A dare la notizia, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che ha fatto anche il punto sul numero dei casi accertati in Italia.

Poco dopo le 12 del 26 febbraio, nel paese risultano 374 casi di contagio. Lombardia sempre regione capofila con 258 casi, seguita da Veneto (71), Emilia Romagna (30), Piemonte, Lazio e Liguria (3), Marche e Alto Adige (1). Due soli però i focolai: quello del Lodigiano, in Lombardia, e quello di Vo' Euganeo, nel Veneto.

La novità, rispetto ai giorni precedenti, è la presenza di sei bambini tra i contagiati: sin qui i più piccoli erano stati risparmiati dal virus. Tutti i piccoli, in ogni caso, presentano sintomi molto lievi e sono in buone condizioni. Completamente guarita, intanto, la turista 70enne cinese, primo caso accertato di coronavirus in Italia. È stata rimessa in sesto attraverso cocktail di farmaci antivirali, tra cui alcuni utilizzati contro l'Hiv.