Superata quota mille contagi in Italia (1.049). 29 le persone uccise dal coronavirus. A fornire i dati è il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel consueto appuntamento con la stampa.

I CASI REGIONE PER REGIONE In Lombardia sono 615, 217 in Emilia-Romagna, 191 in Veneto, 42 in Liguria, 13 in Campania, 11 in Piemonte, 11 in Toscana, 11 nelle Marche, 6 nel Lazio, 4 in Sicilia, 3 in Puglia, 2 in Abruzzo, 1 in Calabria e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 401, 105 sono in terapia intensiva, mentre 543 si trovano in isolamento domiciliare. 50 persone sono guarite.

TUTTO CHIUSO ANCORA In Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna le scuole resteranno chiuse un’altra settimana, mentre in Piemonte gli studenti rientreranno in classe mercoledì. Le province di Pesaro-Urbino e Savona, classificate come le "focolaio", riapriranno i loro edifici scolastici l'8 marzo. Impianti ludici, sportivi e religiosi avranno stessa sorte.