La Nasa cerca nuovi astronauti "per esplorare la Luna e Marte". A partire da domani, 2 marzo, e fino al 31 dello stesso mese, lancia il bando per arruolare nuovi esploratori dello spazio.

Lo ha annunciato la stessa agenzia spaziale statunitense sul proprio sito. Jim Bridenstine, l’amministratore capo della Nasa, ha dichiarato: "Stiamo cercando donne e uomini di talento per il nostro corpo astronauti".

I requisiti di base sono avere la cittadinanza americana e un master in una disciplina scientifica, le cosiddette materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Sono considerati requisiti validi anche avere frequentato due anni di un corso di dottorato, avere completato il percorso di studi in medicina, e concluso , entro giugno 2021, una scuola di pilota riconosciuta a livello nazionale, o avere all’attivo almeno mille ore di volo. La Nasa definisce i futuri astronauti "la generazione Artemide", dal nome dell’ambizioso programma con cui l’agenzia spaziale punta, stavolta con l’aiuto dei privati, a un nuovo sbarco umano sulla Luna e alla realizzazione di una stazione orbitale intorno al nostro satellite, da utilizzare come trampolino di lancio per puntare ancora più lontano, su Marte.

Dagli Anni Sessanta sono state 350 le persone selezionate per essere addestrate come astronauti e attualmente sono 48 gli astronauti attivi. Bridenstine ha commentato: "Quest’anno celebriamo i nostri 20 anni di presenza continua a bordo della Stazione Spaziale. Entro il 2024, manderemo la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna. E’ un momento incredibile nella storia dell’esplorazione umana dello spazio per fare l’astronauta".