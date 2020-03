LECCE-ATALANTA 2-7 Una schiacciasassi l'Atalanta di Gasperini, che ha travolto il Lecce oggi al Via del Mare per 7-2. Donati (a.g.) e Zapata portano subito la Dea avanti per 2-0, e il Lecce sembra tenere botta segnandone due a sua volta con Saponara e Donati: primo tempo in pari. Scatenata, nel secondo tempo, la formazione nero-blu allunga sui giallorossi: Ilicic, doppietta di Zapata, Muriel e 7-2 firmato Malinovskyi. Partita che nel secondo tempo prende fisionomia a senso unico: altra bella goleada della squadra del Gasp, che diverte, dà spettacolo e batte record su record.

CAGLIARI-ROMA 3-4 Segna 4 gol e resta ancorata a - 3 dalla Dea la Roma di Fonseca. La doppietta di Kalinic porta alla vittoria i Giallorossi. Ad aprire le marcature è João Pedro, che porta in vantaggio i rossoblù. Passano 29 secondi e Kalinic riacciuffa il match. Al 41' il croato segna addirittura il sorpasso: 1-2 dopo i primi 45 minuti. Nella ripresa Kluivert firma il 1-3. La doppietta di João Pedro, siglata all'89', dona false speranze al Cagliari, perché Kolarov cala il poker nel finale. Bissato il successo contro il Lecce (con un altro poker) e resta ancora in lotta per l'Europa.