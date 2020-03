Non si arresta il coronavirus in Italia. Nell’ultimo bollettino il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli ha riferito che i casi positivi sono 17.750 (2.795 in più rispetto a ieri) per un totale di 21.157. Il numero delle vittime sale a 1.441, con un aumento di 175 vittime rispetto a venerdì. I guariti sono 1.966 (+527).

Continua a essere drammatica la situazione in Lombardia, come spiegato dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. I positivi sono 11.685 (+1.865 nelle ultime 24 ore), con e 4.898 persone ospedalizzate. I morti hanno raggiunto quota 966.

A Bergamo morto un operatore tecnico del 118 di 47 anni che lavorava alla centrale operativa dell’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Intanto Luigi Di Maio ha assicurato che “il ministero degli Esteri e l'Unità di Crisi sono al lavoro senza sosta per far ritornare quanto prima le migliaia di italiani in tutto il mondo che vorrebbero rientrare a casa. Contiamo di trovare tutte le soluzioni al più presto per garantire viaggi in pullman e in nave”.