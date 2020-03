Alle 18 il capo della Protezione Civile Borrelli fa il consueto punto della situazione in Italia sull'emergenza coronavirus. In base ai dati certificati a livello nazionale, aggiornati alle 17 del 18 marzo, i casi totali sono saliti a 35713, anche se al momento sono 28710 le persone che risultano positive al virus.

Dal totale, infatti, vanno sottratte le persone guarite, 4025, e quelle decedute, 2978. Drammatico l'aggiornamento dei decessi, con 475 persone che hanno perso la vita nella sola giornata di oggi. Ma aumentano anche i guariti, ben 1084, un dato che fa ben sperare per il futuro.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 14363, in terapia intensiva 2257, mentre 12090 si trovano in isolamento domiciliare. Sempre angosciante la situazione in Lombardia (17713 casi totali, 924 in terapia intensiva e 1959 deceduti) e in Emilia Romagna (4525 casi totali, 247 in terapia intensiva e 458 deceduti).

In sofferenza anche Veneto (3214 casi totali) e Piemonte (2341), mentre continua a "tenere" il Sud. Al momento il Lazio registra 724 casi totali (44 in terapia intensiva) e la Campania 577, con 24 pazienti in terapia intensiva.