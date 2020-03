Quello odierno, sembra un bollettino di guerra. Rispetto a ieri, in Italia, si registrano altri 4.480 casi di coronavirus (mai così tanti) e 427 morti.

Un bilancio drammatico. I dati forniti dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile segnano un sorpasso tragico: con 3.405 morti l’Italia ha superato la Cina per numero di vittime (3.245).

I malati di coronavirus sono 33.190, i guariti 4.440 (+415).

LA MAPPA REGIONE PER REGIONE:

I casi attualmente positivi sono 13.938 in Lombardia, 4.506 in Emilia-Romagna, 3.169 in Veneto, 2.754 in Piemonte, 1.622 nelle Marche, 1.422 in Toscana, 883 in Liguria, 741 nel Lazio, 605 in Campania, 522 in Friuli Venezia Giulia, 491 nella Provincia autonoma di Trento, 421 nella Provincia autonoma di Bolzano, 449 in Puglia, 321 in Sicilia, 366 in Abruzzo, 328 in Umbria, 209 in Valle d’Aosta, 204 in Sardegna, 164 in Calabria, 38 in Molise e 37 in Basilicata.

L'ESERCITO IN STRADA IN LOMBARDIA

La Prefettura di Milano fa sapere che - nell'aggiornamento delle misure anti-virus - un contingente dell'Esercito di Strade Sicure (114 militari, per la precisione) è sceso in campo nella regione lombarda.