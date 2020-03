Il momento più triste della giornata è quello in cui il capo della Protezione Civile, Borrelli, nella consueta conferenza stampa fa il punto della situazione su morti e contagiati dal coronavirus Covid-19 in Italia.

L'ultimo bollettino è agghiacciante: 793 persone hanno perso la vita in un giorno, il bilancio complessivo sale a 4.825 morti. I casi totali, invece, diventano 53.578. Aumentano anche i guariti (6.072), per un totale di 42.681 persone positive accertate. Tra queste, 22.116 si trovano in isolamento domiciliare, 17.708 ricoverate con sintomi, 2.857 in terapia intensiva.

Quanto alla ripartizione per regioni, la Lombardia è sempre più la Wuhan italiana con 25.515 casi totali e 3.095 morti, un tasso di mortalità del 12,13% che al momento non ha ancora spiegazioni. Seguono Emilia-Romagna (6.705 casi totali), Veneto (4.617), Piemonte (3.752), Marche (2.153) e Toscana (2.012). Tiene ancora il Centro-Sud.