Nuovo aumento di contagi in Italia. Dopo quattro giorni di calo, si registrano oggi 4.492 casi di coronavirus, mille in più rispetto ai 3.491 di ieri. Al momento sono 62.013 le persone positive al virus per un totale di 80.539 i casi totali da quando è iniziata l’emergenza.

Sono 662 i morti per un totale di 8.165 vittime; 3612 le persone attualmente in terapia intensiva.

10.361 i guariti, 999 in più di ieri.

LA MAPPA REGIONE PER REGIONE:

I casi attualmente positivi sono 22.189 in Lombardia, 8.850 in Emilia-Romagna, 6.140 in Veneto, 5.950 in Piemonte, 2.795 nelle Marche, 2.973 in Toscana, 2.027 in Liguria, 1.835 nel Lazio, 1.169 in Campania, 1.094 nella Provincia autonoma di Trento, 1.095 in Puglia, 954 in Friuli Venezia Giulia, 791 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.095 in Sicilia, 860 in Abruzzo, 770 in Umbria, 378 in Valle d’Aosta, 462 in Sardegna, 372 in Calabria, 133 in Basilicata e 81 in Molise.