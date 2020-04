Aumentano di nuovo i contagi in Italia. E’ quanto emerge dai dati forniti dalla Protezione Civile nella conferenza stampa odierna sull’emergenza coronavirus nella sede della Protezione Civile. Rispetto a ieri si registrano 4.204 nuovi positivi. Al momento i malati di covid-19 sono 96.877 per un totale di 143.626 casi.

Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.979 persone per un totale di 28.470.

610 i morti rispetto alla giornata di mercoledì: le vittime salgono così a 18.279. Continuano a calare – ed è sicuramente una buona notizia - i ricoverati in terapia intensiva: -88 per un totale di 3.605 pazienti.

LA MAPPA DEI CONTAGI REGIONE PER REGIONE:

I casi attualmente positivi sono 29.074 in Lombardia, 13.258 in Emilia-Romagna, 11.336 in Piemonte, 10.449 in Veneto, 5.703 in Toscana, 3.253 in Liguria, 3.401 nelle Marche, 3.532 nel Lazio, 2.873 in Campania, 1.978 nella Provincia autonoma di Trento, 2.301 in Puglia, 1.390 in Friuli Venezia Giulia, 1.942 in Sicilia, 1.566 in Abruzzo, 1.315 nella Provincia autonoma di Bolzano, 792 in Umbria, 876 in Sardegna, 765 in Calabria, 609 in Valle d’Aosta, 275 in Basilicata e 189 in Molise.