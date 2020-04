Caro Direttore, a nome del Partito Democratico, dei suoi circoli nel Mondo e mio personale intendo rivolgere a Lei, ai suoi collaboratori e a tutti i suoi lettori, i migliori auguri per il "compleanno" di Gente d’Italia e il più sincero ringraziamento per l’instancabile opera che da due decenni svolgete con passione per promuovere informazione, conoscenza e rappresentanza nelle nostre Comunità all’estero.

L’Italia e il Mondo intero stanno attraversando un terribile ed inatteso periodo di lutti, sofferenze e difficoltà, portate da una pandemia di cui ancora oggi non possiamo prevedere gli sviluppi. L’Italia è stato, nel mondo occidentale, il primo Paese ad essere investito dal contagio ed il primo a dovere assumere misure drastiche per cercare di contenerlo. La priorità è, ovunque, cercare di arrestare il contagio e, anche attraverso una rinnovata collaborazione internazionale, cercare il vaccino e le cure più appropriate.

Ma già sappiamo che, nei prossimi mesi ed anni, emergeranno problemi sociali ed economici a cui nessuna società era preparata e che questi riguarderanno ogni persona e ogni famiglia ovunque sul nostro Pianeta, in particolare i più poveri e coloro che non possono contare sulle reti di solidarietà. Siamo quindi impegnati nel cercare di dare le necessarie risposte, sul piano nazionale, europeo ed internazionale, affinché da questa drammatica crisi si possa uscire con più equità, con l’assunzione di comuni responsabilità, con Stati e con una economia che lavorino per il benessere delle persone.

Le comunità italiane nel Mondo, da sempre soggetto attivo sia nella vita italiana che in quella dei Paesi di residenza, sono ancora una volta chiamate a giocare un ruolo da protagoniste. Già con l’adozione dei primi provvedimenti abbiamo cominciato a mettere in campo risorse ed iniziative aggiuntive per il sostegno ai nostri compatrioti nel mondo. Altri interventi dovranno seguire nelle prossime settimane. Sappiamo bene che il nostro futuro dipende anche dalla capacità di rendere protagonisti tutti i nostri cittadini nella costruzione di un avvenire che, mai come oggi, è tutto da costruire.

So che, in questo grande impegno, Gente d’Italia sarà, come sempre, in prima fila. Buon compleanno quindi, caro Direttore, i migliori auguri di buon lavoro e un grande abbraccio (purtroppo, in questo momento, soltanto virtuale).

LUCIANO VECCHI, RESPONSABILE DIPARTIMENTO “ITALIANI NEL MONDO” DEL PARTITO DEMOCRATICO