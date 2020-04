Continuano a calare i contagi in Italia. Arrivano buone notizie dalla sede della Protezione Civile: i nuovi casi sono 2.667, 305 in meno rispetto a 24 ore fa. Il trend lascia ben sperare, visto che da 5 giorni si registra una costante riduzione dei contagi. Al momento 105.418 persone risultano positive al coronavirus.

Cala ancora il numero dei ricoverati: quelli con sintomi sono 27.643 (-368 rispetto a ieri), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.079 (-107), mille in meno rispetto a due settimane fa. Dunque, il virus potrebbe aver perso la sua aggressività.

Resta purtroppo alto il numero dei morti: altre 578 persone hanno perso la vita per un totale di 21.645 decessi.

962 i guariti nelle ultime 24 ore per un totale di 38.092 dall’inizio dell’emergenza.

LA MAPPA REGIONE PER REGIONE:

I casi attualmente positivi sono 32.921 in Lombardia, 13.577 in Emilia-Romagna, 13.195 in Piemonte, 10.789 in Veneto, 6.417 in Toscana, 3.464 in Liguria, 3.097 nelle Marche, 4.047 nel Lazio, 3.087 in Campania, 2.104 nella Provincia autonoma di Trento, 2.573 in Puglia, 1.394 in Friuli Venezia Giulia, 2.081 in Sicilia, 1.810 in Abruzzo, 1.576 nella Provincia autonoma di Bolzano, 582 in Umbria, 870 in Sardegna, 819 in Calabria, 548 in Valle d’Aosta, 261 in Basilicata e 206 in Molise.