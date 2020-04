Dieci positivi in meno rispetto a ieri: continua a calare, seppur in modo quasi impercettibile, il numero delle persone attualmente contagiate in Italia. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, gli infetti da Covid-19 alle 18 del 22 aprile sono 107.699, dieci in meno - appunto - del giorno precedente.

I nuovi casi sono infatti 3.370 (187.327 il totale), da cui sottrarre i 2.943 guariti (dato record) e i 437 morti (in diminuzione, invece, rispetto agli ultimi giorni). Calano pure le persone ricoverate in terapia intensiva, di 87 unità: attualmente sono 2.384.

Il tutto a fronte di un totale di 63.101 tamponi nelle ultime 24 ore, con il trend che conferma livelli ancora preoccupanti di diffusione del Covid-19 in Lombardia (1.100 nuovi casi nelle ultime 24 ore) e in Piemonte (800), a fronte di una situazione di relativa tranquillità nel resto d'Italia, con percentuali rassicuranti via via che si scende più a sud.