Il monitoraggio della situazione coronavirus nel nostro Paese continua nonostante l'imminente Fase 2: in 24 ore registrate +174 vittime, il numero più basso da oltre 30 giorni, e +1.389 nuovi contagiati. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.179. Il numero complessivo dei dimessi e dei guariti sale invece a 81.654, con un incremento di 1.740 persone rispetto a ieri.

REGIONE PER REGIONE Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.926 in Lombardia, 15.638 in Piemonte, 9.045 in Emilia-Romagna, 7.299 in Veneto, 5.328 in Toscana, 3.551 in Liguria, 4.385 nel Lazio, 3.198 nelle Marche, 2.726 in Campania, 1.247 nella Provincia autonoma di Trento, 2.955 in Puglia, 2.203 in Sicilia, 1.087 in Friuli Venezia Giulia, 1.868 in Abruzzo, 665 nella Provincia autonoma di Bolzano, 183 in Umbria, 689 in Sardegna, 109 in Valle d’Aosta, 702 in Calabria, 194 in Basilicata e 181 in Molise.