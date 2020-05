Sulla questione della costruzione del nuovo consolato di Montevideo l'onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Esteri, ha presentato un'interpellanza:

"Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale - Per sapere - premesso che:

Sul sito dell’Ambasciata italiana a Montevideo è apparso un avviso per la ricerca di una società appaltante per la realizzazione 'di un nuovo edificio da adibire a cancelleria consolare dell’Ambasciata';

l’avviso campeggia in piena emergenza coronavirus mentre sono ancora migliaia gli italiani sparsi nel mondo che non riescono ad essere rimpatriati per la scarsità dei voli organizzati dalle nostre ambasciate e per i costi a volte esorbitanti dei biglietti, per i quali la Farnesina non ritiene di adire massicciamente al Meccanismo Europeo di Protezione Civile, che consentirebbe un abbattimento dei costi per i cittadini fino al 75%;

si rileva che il termine ultimo per presentare le offerte è il 4 giugno e che la delibera a contrarre è datata 10 marzo 2020, data in cui già in Italia era già stato deliberato lo stato di emergenza e si delineava il problema dei rimpatri in tutta la sua drammaticità;

si rileva che la somma stanziata è di circa un milione di euro a tasso di cambio corrente e che essendo somme già stanziate rappresentano liquidità immediatamente disponibile per coprire costi previe variazioni di bilancio;

data la tempistica con cui è stato emanato l’avviso, appare quindi evidente la conclusione per cui la priorità della Farnesina per il Sud America è quella di mettere in piedi un nuovo locale da affiancare all’Ambasciata prima di dare una mano alle persone bloccate nelle varie nazioni del continente;

il quotidiano “Gente d’Italia” rileva che sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo ha rilevanti interessi economici in società di costruzioni argentine e che il suo principale referente in Uruguay sarebbe un architetto costruttore sul quale si esprimono giudizi piuttosto netti;

come osservato dal quotidiano “Gente d’Italia”, la procedura di gara avviene in una fase delicata nella quale l’attenzione dei cittadini e dell’opinione pubblica è completamente focalizzata sulle vere emergenze, ossia su come sconfiggere il virus, far ritornare a casa gli italiani all’estero e su come far ripartire l’economia;

a giudizio dell’interrogante appare di somma urgenza la necessità di fugare ogni possibile dubbio in merito agli interessi del Sottosegretario Merlo nel settore costruzioni in Sud America e appare necessario fornire tempi certi per il rimpatrio degli italiani ancora fermi e linee guida strategiche comuni alle ambasciate del subcontinente per coordinare le loro attività; quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla possibilità di annullare la gara d’appalto per la costruzione della nuova cancelleria consolare per destinare quelle risorse ai rimpatri degli italiani ancora bloccati all’estero, dopo le opportune variazioni di bilancio".