Drastico calo degli attuali positivi in 24 ore: da ieri sono 1.294 in meno, attestandosi ora a quota totale 55.300. Dai dati emersi dalle fonti della Protezione Civile italiana in 24 ore pochissimi decessi: +92 e 300 nuovi casi accertati italiani di coronavirus. 1.502 i guariti, che danno una boccata d'aria alla sanità italiana, con la chiusura di diversi centri di emergenza in tutto lo Stivale.

REGIONE PER REGIONE I casi attualmente positivi sono 25.215 in Lombardia, 7.496 in Piemonte, 4.359 in Emilia-Romagna, 2.578 in Veneto, 1.636 in Toscana, 1.556 in Liguria, 3.554 nel Lazio, 1.662 nelle Marche, 1.213 in Campania, 1.678 in Puglia, 517 nella Provincia autonoma di Trento, 1.433 in Sicilia, 386 in Friuli Venezia Giulia, 1.046 in Abruzzo, 184 nella Provincia autonoma di Bolzano, 46 in Umbria, 231 in Sardegna, 33 in Valle d’Aosta, 264 in Calabria, 177 in Molise e 36 in Basilicata.