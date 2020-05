Anche oggi la Protezione Civile offre i dettagli dell'epidemia italiana di coronavirus. In 24 ore sono state 74 le vittime confermate, che portano il bilancio totale a 33.415. I guariti incrementano di un buon +1.874 in un giorno, stabilizzandosi a quota 157.507. In calo - come ormai da un po' - le terapie intensive e i ricoveri generali: 6.387 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 293 pazienti rispetto a ieri.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20.996 in Lombardia, 5.161 in Piemonte, 3.163 in Emilia-Romagna, 1.500 in Veneto, 1.111 in Toscana, 669 in Liguria, 2.983 nel Lazio, 1.338 nelle Marche, 980 in Campania, 1.177 in Puglia, 304 nella Provincia autonoma di Trento, 986 in Sicilia, 278 in Friuli Venezia Giulia, 753 in Abruzzo*, 127 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 185 in Sardegna, 15 in Valle d’Aosta, 144 in Calabria, 145 in Molise e 29 in Basilicata.