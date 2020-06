Una gigantesca scritta in giallo è comparsa nelle ultime ore sulla Sedicesima strada di Washington, trafficata arteria della capitale statunitense che conduce dritta alla Casa Bianca: "Black Lives Matter".

A ordinare la sua realizzazione è stata la sindaca in persona, Muriel Bowser, che poi ha postato tutto sul suo account Twitter. A occuparsi materialmente della scritta sono stati i dipendenti comunali, con la chiara intenzione di farla leggere al presidente Trump.

Un modo per aderire alle proteste pacifiche in atto negli Stati Uniti e in tutto il mondo contro le violenze della polizia e contro ogni forza di razzismo. Non a caso, l'iniziativa della sindaca Bowser è finita sui notiziari di tutto il pianeta.