IL PUNTO DELLA SITUAZIONE Diminuiscono ancora i casi di contagio da Covid-19 in Italia. Quelli comunicati oggi - domenica 7 maggio 2020 - nel consueto bollettino della Protezione Civile sono 197 (+125 solo in Lombardia), a fronte dei 270 di ieri. E' di 234.998 il numero complessivo dei contagiati. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 53, in calo rispetto alle 72 di ieri, per un totale di 33.899. I guariti salgono a 165.837, che aumentano di +759 in 24 ore. Buon calo anche delle terapie intensive, 6 in meno rispetto a ieri.

REGIONE PER REGIONE Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.420 in Lombardia, 3.962 in Piemonte, 2.328 in Emilia-Romagna, 1.085 in Veneto, 750 in Toscana, 243 in Liguria, 2.690 nel Lazio, 1.159 nelle Marche, 725 in Campania, 733 in Puglia, 82 nella Provincia autonoma di Trento, 862 in Sicilia, 151 in Friuli Venezia Giulia, 653 in Abruzzo, 97 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 59 in Sardegna, 9 in Valle d’Aosta, 91 in Calabria, 120 in Molise e 14 in Basilicata.

IMMUNI: 2 MILIONI DI DOWNLOAD, DOMANI IL VIA Gran successo per l'app Immuni per il tracciamento dei contagi, che domani inizierà a funzionare in via sperimentale in 4 Regioni: "è stata scaricata da 2 milioni di italiani", afferma il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri a '1/2 ora in più'.