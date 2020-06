Ricky Filosa è stato nominato coordinatore del MAIE Europa dal presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, Ricardo Merlo, in questa legislatura Sottosegretario alla Farnesina. Come si precisa in una nota, Filosa – giornalista, editore, fin da giovane nel mondo della comunicazione e dell’associazionismo italiano all’estero – affiancherà l’attuale coordinatrice Maie Europa, Anna Mastrogiacomo.

“Sono onorato della fiducia che ancora una volta il presidente Merlo dimostra nei miei confronti”, ha dichiarato Filosa, fino a pochi giorni fa coordinatore del MAIE Nord e Centro America e attualmente portavoce del Sottosegretario.

“Sono già al lavoro con l’obiettivo di rilanciare e riqualificare il Movimento in Europa – ha proseguito – sono in stretto contatto con Anna Mastrogiacomo, risorsa preziosa, e con altri coordinatori europei con cui ci stiamo confrontando sulle strategie e sulle iniziative da mettere in campo da qui ai prossimi mesi. Con Anna e con tutti loro nei prossimi giorni ci incontreremo virtualmente in una videoconferenza, come è dovuto ai tempi del coronavirus, per disegnare il futuro insieme”.

“Fin d’ora posso dire che il Maie Europa farà il Maie: un movimento culturale, prima ancora che politico, fondato e presieduto da un figlio di un emigrante italiano, nato da e per gli italiani all’estero. Lontano anni luce dalla partitocrazia romana ma non dalla politica nazionale, con cui si confronta e dialoga per arrivare a ottenere risultati concreti a favore degli italiani nel mondo”.

“Nè destra nè sinistra, dunque, vale la pena ribadirlo: noi siamo un’altra cosa. Un movimento liquido e orizzontale. Nel nostra Dna ci sono gli italiani all’estero, con tutto quel Sistema Italia oltre confine fatto da Ambasciate e Consolati, Camere di Commercio, Istituti Italiani di Cultura, patronati, associazioni, organi di rappresentanza come Comites e CGIE. Questo siamo noi”.

“Appena la situazione legata al virus lo consentirà – ha concluso Ricky Filosa – gireremo l’Europa Paese per Paese, in visita alle comunità italiane di tutte le circoscrizioni consolari. Punteremo moltissimo sulla Rete, sui social network. Faremo conoscere a tutti, ma proprio a tutti, questo Movimento – presente in Parlamento e nel Governo italiano – che da oltre 12 anni ormai è sempre in prima linea nella difesa dei diritti e degli interessi degli italiani nel mondo”.