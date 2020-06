"Io non scarico assolutamente nulla", ha dichiarato oggi il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando l'avvio della circolazione (ricordiamo, ancora in via sperimentale) dell'app Immuni in quattro regioni italiane (Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia). "Gli italiani - ha continuato contrariato - chiedono garanzie concrete in merito alla tutela dei propri dati. Fin quando non ci sarà questa garanzia, non scaricherò l'app".