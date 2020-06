Dal bilancio della Protezione Civile di oggi, lunedì 8 giugno 2020, sono 280 i nuovi casi registrati di coronavirus in Italia. Il totale dei casi sale così a 235.278. I guariti hanno toccato - con i +747 odierni - i 166.584 totali, i decessi 33.964 (+65). I pazienti in terapia intensiva sono in calo continuo e oggi sono 283, 4 meno di ieri.

I DATI REGIONE PER REGIONE Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.319 in Lombardia (+190), 3.866 in Piemonte, 2.282 in Emilia-Romagna, 1.080 in Veneto, 721 in Toscana, 248 in Liguria, 2.615 nel Lazio, 1.075 nelle Marche, 717 in Campania, 698 in Puglia, 81 nella Provincia autonoma di Trento, 853 in Sicilia, 144 in Friuli Venezia Giulia, 632 in Abruzzo, 97 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 56 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 77 in Calabria, 119 in Molise e 13 in Basilicata.