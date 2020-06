Anche oggi la Protezione Civile fornisce i dati sul contagio e l'andamento dell'epidemia da coronavirus italiana. Ad oggi, 12 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus ammonta a 236.305, con un incremento rispetto a ieri di 163 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 28.997, con una decrescita di 1.640 assistiti rispetto a ieri. In continuo calo, tra i positivi, anche i ricoverati in terapia intensiva: sono 227 quelli attualmente in cura, con una decrescita di 9 pazienti rispetto a 24 ore fa.

Rispetto a ieri le vittime sono 56 e portano il totale a 34.223. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 173.085, con un incremento di 1.747 persone rispetto a ieri.

I DATI REGIONE PER REGIONE Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 17.024 in Lombardia, 2.897 in Piemonte, 1.817 in Emilia-Romagna, 849 in Veneto, 510 in Toscana, 249 in Liguria, 2.222 nel Lazio, 750 nelle Marche, 346 in Campania, 439 in Puglia, 68 nella Provincia autonoma di Trento, 841 in Sicilia, 108 in Friuli Venezia Giulia, 528 in Abruzzo, 101 nella Provincia autonoma di Bolzano, 24 in Umbria, 42 in Sardegna, 9 in Valle d’Aosta, 47 in Calabria, 114 in Molise e 12 in Basilicata.