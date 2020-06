Ai medici interessano gli aspetti sanitari della pandemia; ai politici il tornaconto elettorale dell’impatto del COVID; a me piace scrutare i risvolti umani della situazione. Mi interessano quegli aspetti che mostrano come l’essere umano esprime la sua fragilità emozionale in situazioni di emergenza, dove il pericolo scopre paure e miserie psicologiche.

Per tal motivo, mi sorprende (o forse non tanto) il fatto che la pandemia globale ha spinto l’umanità a far man bassa della carta igienica. Se avessi letto questa notizia solo un anno fa, in piena trasformazione tecnologica, avrei immaginato una "fake new" come si dice ora: e invece e proprio vero, in tempi di umanità timorosa, fare scorta de carta igienica diventa una necessità. Leggo che un studio internazionale, riportato dall’agenzia EFE, informa che la carta igienica - in occasione della pandemia - é andata a ruba nei supermercati, fatto che non poteva essere ignorato dalla scienza. Uno studio della rIvista Plos One, realizzato con più di mille adulti in Europa, Stati Uniti, e Canada informa che in questa emergenza sanitaria le persona che si senti- vano minacciate dal coronavirus, avevano una tendenza ad accumulare il prodotto. Secondo lo studio le persone emotive, che si sentono più minacciate da COVID-19, hanno espresso una forte tendenza verso l’accumulazione della carta igienica. La ricerca, portata avanti da scientifici seri come Lisa Garbe (Università di San Gallo, Svizzera), Richard Rau (Westfalische Wilhelms-Universitat Munster, Germania) e Theo Toppe (Istituto Max Planck di antropologia evolutiva, Germania), indica che il Europa e Nord America a partire dal marzo 2020, hanno cominciato ad accumulare merci, compresa la carta igienica. Molti supermercati hanno riportato un aumento fino al 700% delle vendite della carta igienica, che fa parte di quello che molti sociologi chiamano gli da "acquisti di panico". I ricercatori hanno intervistato 1.029 adulti provenienti da 35 paesi che sono stati reclutati attraverso i social media. I partecipanti hanno riempito un questionario, che classifica sei grandi domini di personalità, e hanno condiviso informazioni sulla loro demografia, livello di minaccia percepito di COVID-19, comportamenti in quarantena e consumo di carta igienica nelle ultime settimane. Lo studio segnala che il predittore più solido delle scorte di carta igienica era la minaccia percepita dalla pandemia: le persone che si sentivano più minacciate tendevano ad accumulare più carta igienica. In parte, questo effetto si basava sul fattore personalità dell’emotività: le persone che generalmente tendono a preoccuparsi molto e si sentono ansiose hanno maggiori probabilità di sentirsi minacciate e accumulare carta igienica. Il dominio della personalità della coscienza, che include tratti di organizzazione, diligenza, perfezionismo e prudenza, era anche un fattore predittivo di accumulo.