Conte temporeggia, Bonomi attacca, lavoro, turismo, giustizia in crisi. I tempi rapidi sono un sogno. La parola d’ordine per tutti è: facciamo in fretta. Tergiversare sarebbe disastroso. Lo afferma il Capo dello Stato rivolgendosi alle forze politiche. Le quali rispondono: assolutamente si. Non c’è più tempo da perdere. Sono d’accordo centro destra e centro sinistra.

Soltanto a chiacchiere perché quando si tratta di passare alla fase operativa cominciano i si e i no, i veti incrociati, le perplessità, i rinvii sine die.

Come si giustifica chi deve prendere decisioni e non le prende? Dando la colpa alla burocrazia che in Italia frena qualsiasi iniziativa. Troppo semplice, una scusa banale, aggiungeremmo. Così mentre la casa brucia, ci si comporta come Fabio il temporeggiatore. Se non c’è intesa meglio rimandare. Per tali motivi lo scenario è questo. Un milione di posti di lavoro sono a rischio. 270 mila imprese sono vicine alla chiusura. La cassa integrazione tarda ad arrivare. Decine di migliaia di lavoratori l’aspettano con ansia e trepidazione altrimenti le loro famiglie non sanno come mettere insieme il pranzo con la cena. Per i ristoratori è difficile andare avanti senza clienti, gli artigiani idem, nelle città d’arte chi viveva di turismo si lecca le ferite e fa i conti con il proprio bilancio in deficit. Così Carlo Bonomi, neo presidente della Confindustria, esplode e dice a Conte senza mezzi termini: "Servono 110 miliardi subito". Presenterà un suo piano oggi alla kermesse degli Sta- ti generali, ma è noto che con questo esecutivo non ha un buon feeling. Ricordate quel che disse subito dopo essersi insediato ad un po- sto così importante? "Questo governo ha fatto finora più danni del Covid19". Troppi piani si presentano per la ripresa del Paese.