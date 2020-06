Un altro fattore da tenere in considerazione è il settore nel quale operano queste realtà dove il coronavirus non ha colpito omogeneamente. L’ultima differenza è quella del turbolente contesto regionale anche se esistono punti di contatto. Proprio quest’ultimo aspetto, insieme all’associazionismo, può rappresentare una grossa opportunità secondo l’italo uruguaiano. "Ogni crisi ci insegna che l’unità è la via migliore per la ripresa perché da solo non si salva nessuno. Questo discorso resta valido ancora oggi, c’è bisogno di associarsi per generare maggior sinergia. Occorre innanzitutto un cambio di mentalità e iniziare a lavorare con una mentalità collettiva. Il sistema delle cooperative, ad esempio, può essere una delle strade da percorrere". "Pur avendo una certa stabilità rispetto ai nostri vicini, qui in Uruguay c’è ancora molto da fare" sostiene l’esperto. "Gli aiuti promessi dal governo sono ancora troppo bassi e non risolvono il problema. È come l’intervento di un pompiere nel mezzo di un grande incendio. Certamente aiuta ma non spegne l’incendio. Ci dovrebbe essere una maggiore tassazione nei confronti delle grandi corporazioni internazionali dato che le piccole e medie imprese non possono più aspettare".

Secondo le previsioni della Banca Mondiale il prodotto interno lordo dell’America Latina registrerà un -7,2% in questo 2020 mentre per l’Uruguay la perdita sarà del -2,7%. Matteo Forniciti