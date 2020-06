Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 224 i nuovi casi registrati di coronavirus. Il totale delle persone che hanno contratto il Covid-19 sale così a 238.499 dall'inizio dell'epidemia italiana. Le vittime sono state 24, portando il totale a 34.634. I guariti sono stati invece 183.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 13.843 in Lombardia, 2.013 in Piemonte, 1.172 in Emilia-Romagna, 583 in Veneto, 365 in Toscana, 248 in Liguria, 991 nel Lazio, 527 nelle Marche, 126 in Campania, 222 in Puglia, 53 nella Provincia autonoma di Trento, 141 in Sicilia, 78 in Friuli Venezia Giulia, 403 in Abruzzo, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 15 in Umbria, 28 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 36 in Calabria, 40 in Molise e 8 in Basilicata.