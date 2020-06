"La prossima sfida è aumentare la produzione e distribuire rapidamente ed equamente il desametasone in tutto il mondo, concentrandosi su dove è maggiormente necessario", ha dichiarato il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una conferenza stampa. "Fortunatamente, questo è un farmaco economico e ci sono molti produttori di desametasone in tutto il mondo, dunque siamo fiduciosi che i paesi siano in grado di accelerare la produzione", ha aggiunto.

Secondo i primi risultati dello studio clinico di recupero nel Regno Unito pubblicato nei giorni scorsi, il desametasone riduce la mortalità di un terzo in i pazienti con coronavirus più gravemente colpiti. Il farmaco è il primo a mostrare un miglioramento della sopravvivenza nei pazienti Covid-19 in cui non esiste un vaccino. Lo steroide di solito serve a ridurre l'infiammazione.

Lo studio britannico ha anche dimostrato che la mortalità è stata ridotta di un quinto nei pazienti con patologie meno gravi cui è stato somministrato ossigeno attraverso una maschera senza necessita’di intubazione. D'altra parte, il trattamento non ha mostrato alcun beneficio per i pazienti che non hanno avuto necessità di assistenza respiratoria.

Il Direttore Generale dell'OMS ha sottolineato che "il desametasone deve essere usato solo per pazienti Covid-19 gravi o critici sotto stretto controllo clinico. Non vi sono prove che questo farmaco funzioni per pazienti con condizioni benigne o come misura preventiva e potrebbe causare danni", ha sottolineato.