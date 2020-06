Sono 296 i nuovi casi di coronavirus in Italia, come rende noto il bollettino pomeridiano della Protezione Civile. Numero in marcato aumento (+106) rispetto al report del giorno precedente, con la Lombardia ancora una volta al primo posto nel novero dei contagiati: 170.

Allarme per i nuovi focolai a Mondragone, in Campania, con 49 positivi soprattutto tra gli immigrati bulgari, e tra gli operai della Bartolini di Bologna. Nel primo caso il governatore De Luca ha chiesto e ottenuto l'invio dell'esercito a presidio della zona rossa, nel secondo in corso uno screening di massa tra i dipendenti della ditta di spedizioni e i loro familiari.

Le vittime nelle ultime 24 ore, invece, sono 34, per un totale di 34.678 morti. In aumento, fortunatamente, anche i guariti: 614. Il numero complessivo degli attualmente positivi in Italia è in costante calo. Al momento sono contagiate 18.303 persone, di cui 103 in terapia intensiva, 1.515 ricoverate con sintomi, il resto in isolamento domiciliare con zero o pochi sintomi.