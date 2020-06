Elezioni, andranno alle urne milioni di italiani per scegliere i presidenti di: Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle D’Aosta e Veneto. Non è poco, tanto è vero che moltissimi opinionisti sono dell’avviso che se Conte non dovesse superare questo scoglio potrebbe dire addio a Palazzo Chigi. Si dirà: che cosa c’entrano le votazioni delle regionali con l’esecutivo? Hanno un’importanza fondamentale e il precedente di Massimo D’Alema lo conferma. L’allora presidente del consiglio comunista fu costretto a dimettersi dopo una debacle subita appunto sulle stesse consultazioni che si terranno il prossimo autunno. La posta in palio di queste elezioni è altissima. La maggioranza è ancora divisa e non ha trovato un accordo preciso sui candidati da pre- sentare. Pure nel Pd le voci sono disparate. Il segretario Zingaretti ha contro Gori, sindaco di Bergamo, Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e anche il suo vice, Andrea Orlando.

Non c’è unanimità sulla scelta dei nomi anche perché in tutta la maggioranza non si trova un minimo comune multiplo. Renzi, con la sua Italia Viva, si presenterà da solo e sarà per l’ex presidente del Consiglio un importante banco di prova. Se non dovesse superare il tre per cento dei consensi o andare addirittura sotto in quanti lo seguiranno ancora nella sua avventura? I 5Stelle, come al solito, vorrebbero correr da soli perché nessuno dei candidati "ha la personalità giusta", ma se vorranno avere voce in capitolo dovranno alzare bandiera bianca e stringere un patto con i dem.