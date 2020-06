E in Lombardia il virus è stato feroce forse come solo nella provincia di Wuhan, ma rispetto all’Impero del Sol Levante il nostro piccolo stivale si è comportato all’altezza degli epici eroi, dei mitici romani e di tutta la storia dei geni e delle menti. Si sono fermate mafie, omicidi, femminicidi, incidenti, rapine e tutto l’armamentario giudiziario pesante. E che dire dei nostri medici e infermieri degni dei nostri avi. E dei nostri virologi ed esperti, che se non fossero divisi da una classe politica litigiosa, potrebbero rivendicare il primato di aver indicato al mondo linee guida e com- portamenti. Numeri uno, l’Italia è un Paese di numeri uno, di talenti ed eccellenze. Tradito, però, dalla classe politica. La nostra classe politica non va bene, va malissimo. Per cui ben venga l’idea appoggiata da Francesco Rutelli di una "scuola di pubblica amministrazione" per formare eccellenze ritrovando la qualità e la trasparenza. Indispensabile, e speriamo che non sia l’unica iniziativa. Il problema non sono le poltrone, ma chi governa, cioè le persone.

Che sia la sinistra, che si è messa a rispolverare il peggior statalismo e dirigismo, graziata dal padreterno dalle conseguenze che potevano es- sere un flagello a causa di un’immigrazione fuori controllo, ma scaduta nelle ridicole guerre addirittura contro le statue di Montanelli e Cristoforo Colombo. Che siano i 5 Stelle, che alla prova della verità dopo i V-day hanno tradito le aspettative omologandosi al malgoverno contro cui si erano battuti. Cito solo l’episodio più scandaloso del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che in pieno silenzio ha consentito l’uscita dei capi mafiosi, per i quali c’erano voluti anni e sangue per le catture, i quali - come confermano le cronache - sono andati a riorganizzare la malavita e il malaffare. Che misera vergogna, signor Governo! E che poche buone azioni dei vari ministri rispetto alla sconfitta generale.