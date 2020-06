Anche oggi alle 18 arrivano puntuali i dati dell'epidemia da coronavirus in Italia. Nella fase di ripresa, in 24 ore, sono 174 i nuovi contagi, stabili rispetto a ieri, quando se ne registravano 175. Il numero complessivo dei casi sale a 240.310. Aumentano invece rispetto a ieri le vittime: sono 22, che portano il totale a 34.738 decessi.

Maglia nera tra le regioni sempre la Lombardia con 97 positivi in 24 ore, anche se - dai dati dei giorni scorsi - anche nella regione del Nord la situazione sembra essere in miglioramento. Dato felice è quello delle regioni a "decessi zero": Marche, Campania, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Basilicata e Molise in 24 ore non hanno registrato vittime.