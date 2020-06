Una percentuale che non tiene conto della quota di voto esterno, soprattutto dei boliviani residenti in Argentina, che lo potrebbe portare al 40%. La legge elettorale in vigore, pre- vede che vinca al primo turno il partito che ottiene quella percentuale con un distacco di dieci punti sull’avversario.

Tenuto conto della grande frammentazione dei candidati dell’opposizione, si potrebbe quindi ipotizzare una elezione al primo turno per il Movimiento al Socialismo. Tanto più che per lo scandalo delle mazzette per l’acquisto dei respiratori che ha coinvolto il suo governo, le speranze per Añez appaiono oggi di molto ridimensionate.

Il MAS si dichiara sicuro di vincere al primo turno, e l’opinione è stata confermata non più tardi di ieri dallo stesso Evo Morales in un’intervista concessa alla BBC da Buenos Aires. Del resto, nonostante le richieste che provengono da più parti, pare poco proba- bile che l’attuale presidente ad interim rinunci a correre, impegnata com’è da tempo a far campagna alla maniera di Morales, come lui andando in giro a inaugurare e consegnare opere per fare propaganda.

Uno studio della fondanzione Friedrich Ebert Stiftung (FES), pubblicato ieri sul quotidiano La Razon, rivela che per il 53,6% degli intervistati Áñez non avrebbe mai dovuto candi- darsi, limitandosi a portare il paese fino alle elezioni e poi farsi da parte. Come del resto lei stessa aveva assicurato nel momento in cui era entrata in carica. Per il 27,9%, invece, la presidente dovrebbe rinunciare alla sua candidatura per potersi concentrare nella lotta all’epidemia, mentre solo l’8,8% pensa che possa presentarsi senza danneggiare la gestione dell’emergenza. In un paese che la maggioranza dei suoi cittadini percepisce immerso in una pessima situazione politica ed economica, con una frattura sociale ancora più profonda e critica, e un’opinione pubblica divisa anche sulle prossime elezioni generali. La Bolivia da tre mesi è sconvolta da una crisi sanitaria che ha contagiato fino a ora 28.503 persone, provocando 876 morti. Con i boliviani in quarantena dallo scorso 22 marzo, i riflessi economici sono facilmente prevedibili. L’ultimo report della Banca Mondiale pubblicato lo scorso 8 giugno, indica per il paese andino una caduta del 5,9% del PIL per il 2020.