Lieve aumento nei contagi in Italia: è quanto emerge dal consueto bollettino del Ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia da Covid-19. I nuovi casi registrati sono 201 (98 solo in Lombardia), 14 in più rispetto al bollettino del giorno precedente

Trenta i decessi, nove in più di ieri, per un totale di 34.818 vittime dall'inizio dell'emergenza. Diminuiscono invece i guariti, 366, con un calo di 103 unità rispetto a quelli del giorno prima.

Il numero degli "attualmente positivi", che fotografa il numero esatto di persone affette dal coronavirus in Italia, scende di 195 unità attestandosi a 15.060 persone. Tra queste, 82 sono in terapia intensiva, 963 in ospedale, 14.015 in isolamento domiciliare.