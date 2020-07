Aumentano, seppur di poco, i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia: 235, contro i 223 di ieri. Ancora una volta è la Lombardia la regione più colpita, con 95 infezioni accertate, pubblicate dal Ministero della Salute nel consueto report quotidiano.

Ventuno i decessi nelle ultime 24 ore, uno in meno di venerdì, per un totale di 34.854 vittime dall'inizio dell'epidemia nel paese. Quanto ai guariti, l'incremento rispetto al giorno precedente è di 477 unità.

Per effetto di questi dati, il numero degli "attualmente positivi" in Italia scende a 14.621 persone, di cui 71 in terapia intensiva. Nessun nuovo caso in cinque regioni: Basilicata, Molise, Sardegna, Marche e Valle d'Aosta.