Un sospetto caso di peste bubbonica è stato confermato dalle autorità sanitarie nella regione autonoma della Mongolia. La notizia, riportata per la prima volta dai media statali cinesi, si e’diffusa a livello mondiale in poche ore. Le autorità locali hanno ordinato ai residenti di non cacciare animali, come le marmotte, e di aderire alle misure di prevenzione. La peste è una malattia causata da batteri di Yersinia pestis, che si trovano in mammiferi come ratti e può essere trasmessa dagli animali all'uomo. La peste Bubbonica è la forma più comune della malattia ed è causata dal morso di una pulce infetta. In Europa nel 14 esimo secolo la peste bubbonica causò oltre 50 milioni di morti secondo quanto riportato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). All’epoca era conosciuta come la morte nera. Ma dobbiamo preoccuparci? Se non trattata, la peste può avere un'alta mortalità ma la ricerca attuale afferma che la malattia è facilmente curabile con gli antibiotici. "I casi di peste bubbonica sono completamente normali e previsti", ha dichiarato la dott.ssa Alexandra Phelan, assistente professore presso il Center for Global Health, Science e Sicurezza. "Soprattutto qui in Mongolia, ci sono casi ogni anno. Ci sono anche casi regolarmente nel sud-ovest degli Stati Uniti. "Molto probabilmente la malattia viene trasmessa dall'entrare in contatto con piccoli mammiferi infetti o le loro pulci". Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), ci sono stati casi di peste negli Stati Uniti ogni anno tra il 2000 e il 2018. In effetti, il CDC ha registrato 17 casi nel 2006 e 16 casi nel 2015. L'OMS ha anche riferito che ci sono stati 3248 casi in tutto il mondo dal 2010 al 2015. "È comprensibile che le persone siano nervose per le malattie infettive, specialmente se una di questa e’la temibile causa della morte nera ", ha detto il dott. Phelan." Questo caso è un evento normale normale e la malattia è curabile. "Il rischio che ciò causi un focolaio è basso. Recentemente poi è stato contenuto abbastanza rapidamente. "La Cina ha ampiamente sradicato la peste, ma sono ancora segnalati casi occasionali, in particolare tra i cacciatori che entrano in contatto con animali infetti. Il paese sembra aver ridotto considerevolmente anche i casi di coronavirus con infetti quasi a zero e un solo nuovo caso di infezione locale nella capitale, Pechino.