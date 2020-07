Sentite questa, è davvero come dire? Clamorosa, d’accordo, vergognosa pure, una roba parto di perfetti incoscienti? Di tutto di più, mentre si discute se e come allungare l’emergenza sanitaria. Definitelo come preferite, chiamatelo con l’espressione più acconcia, affibbiategli l’aggettivo più appropriato, lo squallido episodio fornisce uno spaccato di quello che è il comportamento di una fetta di italiani nel momento in cui montano nuove minacce in materia di contagio. Ma soprattutto, lo sconcertante episodio, rappresenta una chiara violazione delle norme di legge. Il problema non è se prolungare o meno l’emergenza, la vera esigenza è la necessità di far rispettare le regole. Lo sbracamento è evidente su tutta la linea, e non riguarda solo i giovani e la movida.

Vengo al sodo. La musica a tutto volume, nella notte tra sabato e domenica, dal giardino di un complesso residenziale nei pressi del piccolo centro di Porto Ercole, in Toscana. Una località di notevole pregio turistico e paesaggistico. Richiamati da centinaia di telefonate di cittadini infastiditi dall’assordante rumore, alle due di notte sono arrivati i carabinieri dal posto fisso locale e dalla stazione di Porto Santo Stefano.

Costretti, gli uomini della Benemerita, a chiamare rinforzi, hanno trovato una discoteca a cielo aperto. Proprio così, una discoteca, privata e non autorizzata. Come se non bastasse la scandalosa installazione abusiva, mescita di alcol senza limiti e 350 (sì, trecentocinquanta) giovani che ballavano impegnati in balli sfrenati. Facevano festa in barba alle restrizioni su distanziamento e assembramenti imposti dal- la Decreto presidente del Consiglio anti coronavirus. I rinforzi sono arrivati da Albinia e Capalbio, i centri vicini in Maremma. La Guardia di Finanza ha inviato una pattuglia. Una babele pazzesca, con accenni qua e là di rivolta da parte dei ribaldi infastiditi nel loro disgustoso raduno. Sia chiaro, atti osceni nessuno, solo l’aperta arrogante violazione del- le norme. La denuncia è scattata immediatamente a carico dei proprietari e organizzatori della festa abusiva, contro legge. Il padre di sessantatre anni e il figlio di diciotto. Denunciati per "intrattenimento pubblico senza licenza, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, disturbo della quiete pubblica, violazione del divieto di assembramento".