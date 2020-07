Tornano a salire leggermente i casi di covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore, come riferito dalla Protezione Civile, si sono registrati 233 nuovi contagi per un totale di 243.967 casi. Undici i morti in più rispetto a ieri: il totale raggiunge quota 35.028. Nel dettaglio, sono 55 i nuovi casi in Veneto e Lombardia, 54 in Emilia Romagna. 771 i ricoverati, di cui solo 50 in terapia intensiva.