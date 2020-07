Ma il vero colpo da maestro vie- ne assestato il 23 marzo del 2018 quando, in occasione della visita di stato del premier cinese Xi-Jinping, l’Italia compie il primo vero strappo aderendo alla "Belt & Road Initiative", la nuova Via del- la Seta cinese, nell’incredulità di molte cancellerie occidentali. L’artefice del deal, il sottosegretario leghista Michele Geraci, raggiunge vette di lirismo anti-occidentale insperate quando, partecipando a una cena con Putin a Villa Madama, spiega come "le democrazie liberali abbiamo esaurito la loro forza attrattiva" e che l’Eurasia è il nuovo orizzonte geo-politico al quale deve guardare l’Italia.

Il Governo "Conte-Avvocato del Popolo", quello del "Contratto per il Governo di Cambiamento" pone le prime basi del riposizionamento italiano: la Lega porta in eredità il patto politico con il partito di Russia Unita e la fascinazione per il regime di Putin; i Cinque Stelle l’inedito afflato con Pechino. Il mix fra populismo incompetente e nuova destra illiberale è letale. In pochi mesi l’Italia, membro del G7, fondatore dell’Unione Europea e dell’Alleanza Atlantica si trova a navigare in acque sempre più incerte, ma certamente di- stanti dalla tradizione occidentale, democratica e liberale. Il Governo inizia il proprio lavoro assestando più di un colpo allo stato di diritto (decreto sicurezza); alla credibilità e solidità della finanza pubblica (reddito di cittadinanza); alla sostenibilità del welfare (quota 100).

I due Governi Conte, sia quello della versione " Conte-Avvocato del Popolo " che quello della versione "Conte-Riferimento di tutti i Progressisti" hanno progressivamente allontanato l’Italia dai suoi tradizionali ancoraggi in Europa e oltre oceano, trasformando il nostro paese in uno degli "anelli deboli" dell’ Occidente : uno strano laboratorio nel quale populisti e sovranisti l’hanno reso sempre più "contendibile", sempre meno "occidentale" e pronto a prestare il fianco alle autocrazie russa e cinese.

Da lì in poi è tutta una spericolata discesa per demolire lo storico posizionamento geopolitico del nostro paese. I Cinque Stelle, che solo poco tempo prima avevano proposto di affidare all’Alleanza Bolivariana a trazione chavista (si, tutto vero) la mediazione della crisi in Libia, portano il Governo a schierarsi sul Venezuela con il dittatore Maduro insieme a Russia, Cina, Iran, Turchia e Siria. La nuova "linea" italiana non fa propriamente breccia in Europa e 24 paesi su 28 riconoscono invece Juan Guaidò come Presidente ad-Interim dello stato sudamericano.

Nel crescente confronto fra democrazia e autocrazie, l’Italia inizia la sua avventura nel campo dei regimi e delle dittature: dopo avere compiaciuto Putin, Xi Jinping e Maduro, non poteva mancare il satrapo Erdogan. L’Italia si schiera a Bruxelles contro il Gasdotto "EastMed", un progetto da 6 miliardi di Euro e 2.000 km di infrastrutture in grado di unire Israele, Cipro, Grecia con la nostra penisola per permettere al gas dei grandi giacimenti fra Israele e Cipro (Leviathan) di raggiungere l’Italia. Il gasdotto East-Med è strategico perché permetterà all’Italia di aumentare la propria diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, riducendo la dipendenza dal gas Russo e soprattutto creando un’alternativa più sicura al passaggio di molti oleodotti e gasdotti dalla Turchia di Erdogan, sempre più instabile, islamista, autoritaria e distante dall’Occidente.