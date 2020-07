Lo scorso 14 luglio è stata consegnata alle figlie di Vincenzo Trimarchi la Medaglia d’Onore, attribuita in sua memoria e conferita agli Italiani, militari e civili, deportati e reclusi nei lager nazisti e destinati al lavoro forzato per l’economia di guerra.

Al Signor Trimarchi è stato così reso il dovuto riconoscimento per le sofferenze ingiustamente patite nei campi in cui erano detenuti i connazionali che si erano rifiutati di collaborare con il regime. Commosse per l’iniziativa del Governo italiano e per la cerimonia tenutasi presso la residenza dell’Ambasciata d’Italia, le figlie Doménica e Silvana hanno manifestato apprezzamento per il credito morale riconosciuto al padre defunto. La famiglia, trattenutasi in un breve ricevimento, ha raccontato alcuni episodi della toccante storia di Vincenzo Trimarchi: la sua vita in Sicilia, il periodo della guerra, la prigionia, il suo arrivo in Uruguay nei primi anni ’50 e, qualche anno dopo, della moglie con le figlie maggiori.