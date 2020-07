infrastrutture un esempio potrebbe essere il completamento dell’elettrificazione della Valsugana fino a Primolano, su cui stiamo già lavorando, e il collegamento con Feltre”, ha detto Fugat- ti. Non solo: il presidente leghista chiede anche che i soldi siano impiegati per le Olimpiadi Milano-Cortina - sebbene sfugga quale sia il legame tra i piani per la ripresa post-epidemia e i Gio- chi invernali - visto che una trentina di gare si terranno nella provincia autonoma: “Per noi è un tema impor- tante, il Governo potrebbe aprire a investimenti con- nessi all’appuntamento del 2026”.

Se il Trentino si adopera, l’Alto Adige non sta a guardare: “Dal Recovery Fund ci aspettiamo alcune centinaia di milioni di euro per l’Alto Adige”, ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher. “Vogliamo attivarci da subito con progetti, da inserire nel Recovery Plan per ricevere fondi in modo diretto dall’Ue, per far ripartire la nostra economia e salvaguardare i nostri posti di lavoro”.

Il Recovery Fund viene visto come l’occasione per sanare i ritardi accumulati negli anni. Come nel caso della scuola: la ministra all’Istruzione Lucia Azzolina pregusta la “parte di risorse che andrà all’istruzione e alla scuola”, che conta di impiegare per “diminuire il numero di alunni per classe e investire nell’edilizia scolastica”. Anche le imprese però vogliono la loro parte: il fatto che i finanziamenti del Recovery Fund sembra “possano arrivare a 2021 inoltrato è un grosso problema”, si è lamentato Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria e vicepresidente di Viale dell’Astronomia. “Come Confindustria sappiamo che un’azienda su tre ha fortissimi problemi di liquidità non risolti con i recenti decreti, a partire da quella per la cig”. Per questo, “abbiamo di fronte la sfida di utilizzare questi 209 miliardi che arriveranno, se saremo in grado di passare da una visione più votata all’assistenzialismo ad una visione poi sviluppo potremmo creare opportunità e vantaggio competitivo per il Paese”.