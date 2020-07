Il Consiglio Generale degli Italiani all’estero nelle sue articolazioni interne del Comitato di Presidenza e dalla IV Commissione tematica “Promozione della lingua e della cultura italiane” ha incontrato in videoconferenza la Viceministro del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Onorevole Marina Sereni, per discutere delle politiche culturali e scolastiche promosse dal Governo per gli italiani all’estero. La Viceministro Sereni ha dialogato con i consiglieri recependo le loro proposte evidenziate in un confronto dialettico e partecipato, assicurando il massimo impegno del Governo per raggiungere gli obiettivi di breve e media durata preposti per il mondo scolastico all’estero e a sostegno della pro- mozione integrata della lingua e della cultura italiane nel mondo.

COMMERCIO ESTERO E CULTURA

Il superamento di questa difficile fase programmatoria con la quale è confrontato oggi il mondo dell’istruzione di ogni ordine e grado, per la ripresa delle attività scolastiche e pedagogiche, va di pari passo con gli investimenti finanziari decisi dal Governo per la pro- mozione integrata del commercio estero con la cultura, entrambi strumenti strategici del programma “Vivere all’Italiana” pensato a sostegno delle imprese creative italiane attive nel mondo della ricerca, dell’innovazione e della cultura.

Anche se il nostro Paese sta affrontando difficili sfide per superare lo stallo causato dal blocco delle attività pubbliche, è chiamato a garantire, investire, innovare e semplificare pratiche, consuetudini e regole che attengono al mondo dell’istruzione e della promozione culturale in Italia e all’estero.

LE QUESTIONI DI RILEVANZA

Nell’incontro sono state affrontate una serie di questioni di particolare rilevanza per le politiche degli italiani nel mondo: il finanziamento dei corsi di lingua e cultura, lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative e contabili, la promozione integrata della cultura italiana declinata nei diversi ambiti della conoscenza, della scienza, della ricerca e della formazione, tutti settori a capo della direzione generale del sistema paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

I consiglieri del Cgie hanno sottoposto alla Viceministro Sereni la richiesta di rifinanziamento del Fondo Cultura quadriennale, sul quale il nostro Paese ha scommesso le sue fortune per l’interazione commerciale e culturale verso l’estero, assieme alla necessità di certezze sui capitoli di spesa per il finanziamento strutturale delle risorse per i corsi di lingua e cultura all’estero, il cui fabbisogno storico si attesta sul livello annuale complessivo di almeno 13 milioni di euro.