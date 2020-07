Donald Trump è convinto che sia la chiave per farsi rieleggere alla Casa Bianca. Riuscire a sviluppare il vaccino anti-Covid in tempi record è l’obiettivo del presidente americano, che sbandiera "clamorosi progressi" nella sperimentazione e incassa l’apertura del solitamente prudente Anthony Fauci, superesperto della task force Usa. Un’approvazione del vaccino è "probabile a novembre - ha detto l’immunologo - ma è possibile possa arrivare anche prima".

"Vinceremo la battaglia sul vaccino" ha assicurato il presidente Donald Trump commentando l’avvio della fase finale dei test dell’antidoto di Moderna contro il coronavirus di cui gli Usa "hanno già avviato la produzione di massa". "L’America svilupperà un vaccino molto presto, arriverà in tempi record", ha dichiarato il presidente parlando in un centro biotech della Carolina del Nord. L’arrivo del vaccino consentirà la ripresa dell’economia "a V", ha assicurato Trump.

Dopo Moderna, anche l’americana Pfizer avvia la terza fase, quella finale, dei test sul vaccino anti-Covid-19. La casa farmaceutica insieme alla tedesca BionTech ha iniziato i test clinici su circa 30.000 pazienti in 39 Stati Usa e in altre parti del mondo. La corsa al vaccino spaventa la comunità scientifica per il rischio che la fretta porti a un iter rischioso sullo sviluppo del prodotto. "Non ci saranno scorciatoie", assicura il vice presidente americano Mike Pence, "non si andrà a risparmio sulla sicurezza nello sviluppo del vaccino", la Fda sta applicando "i più alti standard allo sviluppo di questo medicinale".

"Lo sviluppo di un nuovo vaccino richiede dedizione alla scienza, coordinamento, trasparenza, verità e onestà verso tutti e noi abbiamo un presidente che non rappresenta nessuna di queste cose", ha contrattaccato su Twitter il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden. I due sfidanti alle prossime presidenziali si confronteranno in un dibattito tv il 29 settembre: il confronto non sarà però ospitato dall’Università di Notre Dame, come annunciato in un primo momento, perché l’ateneo si è tirato indietro per le preoccupazioni legate alla diffusione del Covid-19.

Il teatro della sfida sarà invece la Case Western Reverse University di Cleveland. Lo sfidante democratico Joe Biden viene dato in vantaggio di 10 punti su Donald Trump a 99 giorni dall’Election Day nell’ultimo sondaggio di Harvard Caps-Harris; 55% contro 45%. "I sondaggi sono positivi per noi", è stato il commento di Trump.