E' di 159 il numero complessivo dei nuovi casi di contagi da Coronavirus registrato nelle ultime 24 ore in Italia. Un dato, quello fornito dal Ministero, in calo rispetto a domenica scorsa (239). Sono invece 12 i decessi di persone risultate positive al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore.

CINQUE REGIONI CON ZERO CASI

I tamponi effettuati sono stati solo 24.036, quasi 20mila meno di domenica. Cinque Regioni non fanno registrare nuovi casi: Marche, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle d'Aosta e Basilicata.

GUARITI IN 129 NELLE ULTIME 24 ORE

I pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono 129, per un totale che sale a 200.589 dall'inizio della epidemia. Calano di un'unità, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva (41 in tutto). Sono invece 734 quelli ricoverati con sintomi e si registra anche un aumento (+18) degli attualmente positivi (12.474).

EMILIA CON MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI

La Regione che, nelle ultime ore, ha fatto registrare il maggior numero di contagi è l'Emilia Romagna con 34 nuovi casi, seguita dalla Lombardia (25) che, con 4.208 contagiati, si conferma la Regione più colpita dalla pandemia. Seguono, a ruota, Veneto (22), Lazio (15) e Piemonte (13).