L’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, in collaborazione con la Biblioteca “Centar za kulturu” di Kladovo e l’Associazione Art’epok, presenta la mostra fotografica L’Italia come non l’avete mai vista, che sarà visitabile dal 10 al 30 agosto a Kladovo presso la Biblioteca “Centar za kulturu”.

L’autore delle fotografie è l’architetto e fotografo Nemanja Bogdanović, che nel corso degli ultimi dieci anni ha visitato e fotografato diverse centinaia di luoghi in diciotto regioni italiane su venti.

L’esposizione presenta l’Italia, Paese che vanta cinquanta siti culturali e cinque siti naturali iscritti nella lista del patrimonio mondiale Unesco, vista con gli occhi del fotografo serbo. Nei suoi scatti Bogdanović ha immortalato bellezze naturali, capolavori architettonici, manifestazioni culturali e artistiche e gastronomia: la mostra raccoglie le immagini più belle di un viaggio lungo trentamila chilometri e migliaia di scatti da Venezia a Verona, dai laghi di Garda e di Como a Milano, dal Piemonte a Genova, passando per Bologna, per Firenze e la Toscana, per l’Umbria, per Roma e il Lazio, fino a Matera, capitale europea della cultura 2019, Alberobello e alla Sicilia.