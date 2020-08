Secondo il database del New York Times gli Usa hanno superato i 5 milioni di casi di coronavirus, confermandosi primo Paese al mondo per numero di contagi e per vittime, che toccano quota 162.000, avanti al Brasile.

Intanto Donald Trump ha firmato il primo dei 4 emendamenti previsti per il sostegno dell'economia a stelle e strisce, che prevede 400 dollari a settimana per per gli americani disoccupati. Le agevolazioni riguardo le tassazioni universitarie verranno prorogate e - come annuncia lui stesso - nel caso dovesse essere rieletto, confermerà i tagli alle tasse in busta paga.