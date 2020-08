Anche oggi arrivano i dati del monitoraggio da parte del Ministero della Salute: sono 259 in totale (ieri +463) i nuovi contagi registrati in 24 ore, complici anche i numerosi focolai sparsi per il Paese (in gran parte dati dal rientro dalle vacanze), mentre i morti 4. Sono 250.825 - quindi - i casi positivi totali dall'inizio della pandemia e 35.209 le vittime complessive. Torna a calare il numero dei nuovi positivi, che si concentrano nelle regioni di Lazio (+38), Emilia Romagna (+39) e Sicilia (+32). Sono 3 le Regioni senza nuovi casi (Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata).