L’attualità poi ci mette davanti a un referendum in cui si dovrà decidere se è meglio (sembrerebbe dal punto di vista dell’irrilevante risparmio sui costi) ridurre della metà i rappresentanti del Parlamento. Una misura che non cambia nulla rispetto al problema della qualità della politica, o meglio della qualità delle decisioni politiche; a meno che non si affermi che se a decidere sono in meno persone, allora è meglio per principio; ma per principio sembra vero l’opposto: che se a decidere sono in più persone è certamente meglio. Sia meglio o sia peggio avere più decisori o più rappresentanti, restano comunque i grandi problemi a cui abbiamo accennato.

La qualità della democrazia è fatta di molte cose. Il primo punto è la partecipazione dei cittadini alla vita politica, non solo al momento del voto, ma nell’intero ciclo della politica. Qui il nodo sono i partiti: trent’anni fa c’erano oltre 5milioni di iscritti ai vari partiti, adesso la stessa iscrizione formale in tanti partiti neppure esiste e se sommiamo quelli dove esiste, siamo abbondantemente sotto il milione di iscritti. Si obietterà che non è necessario essere iscritti a un partito per partecipare alla vita politica. Vero. Anche se non verissimo. Abbiamo però un altro indicatore del fenomeno: il numero di votanti, o meglio di voti validi: nel corso delle legislature è costantemente diminuito. Insomma, da qualunque parte si prenda il problema, troveremo sempre indicatori che mostrano una partecipazione politica dei cittadini, diretta e personale, decrescente. Questo fenomeno è incontrovertibile.