Svista o errore, il colpevole stavolta è Giuseppe Conte. Il premier e i suoi collaboratori che hanno messo mano all’ultimo decreto. Marchiano il lapsus, una cosa che non dovrebbe mai accadere. Invece è successo: in materia di cassa integrazione guadagni non è stata prevista la procedura veloce. Disastroso l’effetto, l’Istituto Nazionale di Previdenza, l’Inps, ha smesso di anticipare il quaranta per cento della Cig. In Italia l’assegno lo attendono 642mila persone.

Una tantum, non finisce sotto accusa il discusso Pasquale Tridico presidente Inps voluto a quel posto dal Movimento Cinque Stelle. Il numero uno dell’istituto non è che abbia dato prova di straordinaria efficienza, in questi tempi di corona- virus. Tiene tuttora banco, ricorderete, lo scandalo di politici – assessori regionali, sindaci, eccetera – che hanno indebitamente incassato i proventi del bonus Covid-19. Innanzitutto appartenenti alla Lega, e i cui nomi finora Tridico ha ritenuto di non svelare. Allo stato attuale, oltre centomila lavoratori aspettano l’assegno di maggio; più di mezzo milione quello di giugno e luglio. E negli uffici Inps giacciono ancora 151mila domande da vagliare, per complessivi due milioni di richiedenti. Il decreto di agosto pare non confermi l’iter sprint delle pratiche.

L’attivazione della procedura veloce non è praticabile per le nuove diciotto settimane di cassa integrazione. Introdotta col decreto Rilancio di maggio, il quaranta per cento di cig anticipata subito non è richiamata in termini espliciti dal nuovo decreto. I soldi della cassa continuano poi ad arrivare ai lavoratori con ritardo. Anche grave in alcuni casi. Il problema è grosso.