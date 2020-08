Certo, è del tutto inutile tracciare dei confronti con il passato, anche solo recente. Non ci sono i pre- supposti politici, culturali, etici e financo organizzativi. Là c’erano i leader e non i capi, i partiti erano strumenti politici dove il dibattito e lo scontro erano fisiologici e non patologici, c’era una classe dirigente che veniva selezionata dal basso e non cooptata dall’alto, il progetto politico e di governo maturava attraverso il confronto e non con lo strumento dell’imposizione e del diktat del capo. E, in ultimo, ma non per ordine di importanza, i partiti erano soggetti pubblici plurali, propositivi e fortemente e autenticamente democratici.

Pur senza santificarli e beatificarli anzitempo. Ma con l’irrompere dei partiti personali e del capo da un lato e con una elaborazione politica che si limita ad essere la semplice trasmissione del verbo del capo dall’altro, è scontato che il tutto si riduce ad essere una fotocopia di ciò che predica e pratica il "padrone del vapore". Su questo versante si è avviato un timido ma incoraggiante dibattito. Un dibattito che però, come da copione, viene ostacolato da rigurgiti brutalmente populisti come quello a cui stiamo assistendo in questi giorni e che, detto tra di noi, porta acqua esclusivamente al mulino dei cultori e dei protagonisti quasi esclusivi di questa prassi, cioè ai 5 stelle. Ma il tema prima o poi è destinato ad esplodere malgrado il vento populista continui a soffiare impetuoso e quasi senza ostacoli. Ma l’inesperienza, il pressappochismo, l’incompetenza e la mediocrità non possono durare a lungo. Una vera e propria classe dirigente non può non tornare centrale nella cittadella politica italiana. Certo, è indispensabile il ritorno dei partiti politici al posto dei comitati elettorali, la presenza dei leader in sostituzione dei soli "capi" per dirla con Mino Martinazzoli e, soprattutto, il ritorno della politica al posto della sola denuncia moralistica e del populismo arrembante ed improduttivo. Perché, prima o poi, serve una guida politica accompagnata da una prospettiva e da un progetto politico. Con il solo cavalcare i bassi istinti e le pulsioni più violente si arriva presto al capolinea.